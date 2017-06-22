Сильный рубль сочли тормозом российской экономики

Укрепление рубля, произошедшее в последние несколько месяцев, препятствует восстановлению российской промышленности, но рост в ключевых отраслях продолжается. Об этом в четверг, 22 июня, пишет главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов в макроэкономическом обзоре, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Индикатором завершения экономической рецессии является рост ВВП России в первом квартале на 0,5 процента в годовом выражении, напоминает он. При этом основными драйверами роста были промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

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При слабом внутреннем спросе промышленность растет за счет увеличения экспорта, который зависит от обменного курса российской валюты, подчеркивает аналитик. «Наши расчеты показывают, что устойчивая зависимость между объемами экспорта в дальнее зарубежье и курсом российской валюты наблюдается в пищевой, химической и металлургической отраслях, на которые в совокупности в 2016 году приходилось 57 процентов российского ненефтегазового экспорта», — пишет эксперт.

Укрепление национальной валюты в последние несколько месяцев было вызвано ростом привлекательности рублевых активов в результате жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Но ее дальнейшее смягчение, а также сезонные факторы приведут к ослаблению российской валюты и среднегодовой курс составит 60,6 рубля за доллар, прогнозирует Девятов.

До конца 2017 года уровень ключевой ставки Банка России снизится до 8,5 процента, а инфляция ускорится до 4,3 процента, полагает он.

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рубля за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.

Снижение курса российской валюты до 60 рублей за доллар связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года, считают в Райффайзенбанке. По мнению экспертов финансовой корпорации Citi, расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая».