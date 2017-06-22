Минпромторг назвал выгодный для промышленности и экспортеров курс рубля

Российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рубля за доллар. Об этом в четверг, 22 июня, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

По его словам, это наиболее комфортный уровень курса национальной валюты для реализации проектов импортозамещения, а также экспортных сделок. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул глава Минпромторга.

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«Низкий курс рубля выгоден, в первую очередь, предприятиям-экспортерам. Они получают прибыль в валюте, и при укреплении курса рубля экспортная выручка предприятий неуклонно снижается», — указал министр. Но самое главное для бизнеса — это стабильность, подчеркнул Мантуров.

По состоянию на 12:00 мск курс доллара вырос на 33 копейки, до 59,98 рубля, а евро — на 68 копеек, до 66,98 рубля. Российская валюта продолжает падение вслед за снижением цен на нефть. Стоимость сырья марки Brent с поставкой в августе упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0,18 процента и составила 44,76 доллара за баррель.

21 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года.

Снижение курса российской валюты до 60 рублей за доллар связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.