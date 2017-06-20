Курс евро к рублю поднялся к самой высокой с декабря отметке

Курс евро на Московской бирже поднялся до 66 рублей впервые с декабря 2016 года. Доллар вырос выше 59 рублей, и это максимальное значение с марта этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:20 мск курс американской валюты вырос на 77 копеек, до 59,22 рубля, а единой европейской — на рубль, до 66,05 рубля. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе упала по сравнению с предыдущим закрытием на 1,81 процента и составила 46,05 доллара за баррель.

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Эксперты констатируют наличие двух ключевых факторов давления на рубль: снижающиеся цены на нефть и итоги заседания Федеральной резервной службы (ФРС) США. «Но не стоит ожидать, что просадка рубля будет стремительной, — игроки кэрри-трейд (операций, при которых трейдер берет кредит в валюте с низкими ставками и инвестирует в активы, номинированные в валюте с высокими ставками — прим. «Ленты.ру») не утратят в одночасье весь интерес к российской валюты от понижения ставки ЦБ на четверть процента», — считает ведущий аналитик «Финам» Зарина Саидова.

19 июня курс евро поднялся выше 65 рублей впервые с февраля 2017 года. По мнению эксперта, кроме ФРС, влияние на курс российской валюты оказывает решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до девяти процентов годовых.

15 июня глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявлял, что решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки снизит приток капитала на российский рынок и приведет к постепенному ослаблению рубля.