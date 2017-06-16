Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9 процентов. По состоянию на 13:30 мск курс доллара на Московской бирже снизился на 19 копеек, до 57,7 рубля, а евро — на 5 копеек, до 64,46 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Аналитики банка «Нордеа», комментарий которых приводится на сайте «Финама», отмечают, что снижение ставки ЦБ скорее склонит чашу весов в пользу «жадности» и удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю и рублевым активам.

«После того как над национальной валютой сгустились тучи: нефть только с начала месяца потеряла более семи процентов, а американские законодатели одобрили новый санкционный пакет против РФ — вопрос о шаге российского регулятора приобретает все большую ценность и может стать своего рода переломным», — полагают эксперты банка.

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Кроме того, для инфляции, а следовательно, для валютного рынка, приобретает все больший вес фактор «холодного лета 2017». Погодные условия начала сельскохозяйственного сезона лишают потребителя раннего урожая, притом что традиционно дефляционные месяцы по плодоовощной продукции — август и сентябрь. Согласно данным Росстата, за период с 6 по 13 июня потребительские цены выросли на 0,1 процента, сохраняя этот темп третью неделю подряд.

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Объясняя свое решение, регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

