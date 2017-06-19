Курс евро поднялся выше 65 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 65 рублей впервые с февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара превысил 58 рублей, это максимальный уровень с 18 мая. Цена нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 0,3 процента и составила 47,22 доллара за баррель.

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По состоянию на 11:50 мск курс единой европейской валюты вырос на 25 копеек, до 64,93 рубля, а американской — на 21 копейку, до 57,99 рубля.

Рубль начинает слабеть после решений Банка России и Федеральной резервной службы США, отмечает инвестконсультант «Финам» Александр Лобанов. «Первая цель — 58 рублей за доллар — практически была пройдена. Новые цели — 58,8-59 рубля за доллар», — указывает он.

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Объясняя свое решение, регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.