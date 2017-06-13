Официальный евро упал на копейку

Официальный курс евро, установленный ЦБ на 14 июня, составляет 63,77 рубля. Он понижен на одну копейку. Доллар при этом стоит 56,91 рубля (минус девять копеек). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже в 14:55 мск единая европейская валюта стоила 63,84 рубля (подорожала на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов), американская — 56,92 рубля (подешевела на 10 копеек).

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Нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки в 48,25 доллара за баррель. Она упала в цене на 0,08 процента.

8 июня эксперты, опрошенные «Лентой.ру», спрогнозировали ослабление российской валюты во второй половине 2017 года.

Ранее, 6 июня, первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что укрепление рубля приостановилось.