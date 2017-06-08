Реальный курс рубля вырос на пять процентов с начала года

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в январе-мае 2017 года вырос на пять процентов. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Rambler News Service со ссылкой на предварительные подсчеты ЦБ.
При этом за пять месяцев курс рубля к американской валюте вырос на 8,8 процента, к единой европейской — на 4,3 процента.
В мае курс к корзине валют основных торговых партнеров РФ снизился на 2,9 процента по сравнению с апрелем. Реальный курс рубля к доллару за месяц упал на 1,2 процента, к евро — на 4,2 процента.
Официальный курс доллара на 9 июня — 56,99 рубля, курс евро — 64,15. На Московской бирже в 16:40 мск американская валюта торгуется около отметки в 56,93 рубля, единая европейская — в 63,86 рубля.
6 июня первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что укрепление рубля приостановилось.