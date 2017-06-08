Банк России поднял евро выше 64 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на 9 июня, составляет 64,15 рубля. Он увеличен на 43 копейки. Курс доллара оценен регулятором в 56,99 рубля (плюс 40 копеек). Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ЦБ.

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На Московской бирже единая европейская валюта в 14:30 мск стоила 64,07 рубля (минус копейка по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), американская — 57,01 рубля (потеряла восемь копеек).

Нефть эталонного сорта Brent упала в цене на 0,25 процента, до 47,94 доллара за баррель.

Ранее 8 июня эксперты, опрошенные «Лентой.ру», спрогнозировали ослабление российской валюты во второй половине 2017 года.

6 июня первый зампред Банка России Ксения Юдаева отмечала, что укрепление рубля приостановилось.