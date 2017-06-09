ЦБ поднял курс доллара до 57 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 июня, составляет 57 рублей. Он повышен на копейку. Курс евро при этом составляет 63,79 рубля (минус 36 копеек). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта в 14:45 мск пятницы, 9 июня, стоила 56,95 рубля (курс вырос на пять копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии), единая европейская — 63,66 рубля (потеряла 24 копейки).

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Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки в 47,92 доллара за баррель (прибавила 0,13 процента).

8 июня эксперты, опрошенные «Лентой.ру» предсказали ослабление рубля во второй половине 2017 года. В апреле министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей. При сохранении текущих нефтяных котировок стоимость доллара составит 62 рубля.