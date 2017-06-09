Курс доллара превысил 57 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 9 июня, вырос на 11 копеек и составил 57,02 рубля, по состоянию на 10:05 мск. Курс евро вырос на одну копейку до 63,81 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ослабление российской валюты наблюдается на фоне небольшого снижения цен на нефть. Баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 0,4 процента до 47,66 доллара.

Как отмечает главный аналитик Банка «Глобэкс» Виктор Веселов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», есть предположение, что статистика по числу активных буровых вышек в США покажет их увеличение. Это поспособствует снижению нефтяных цен. По словам эксперта, перед длинными выходными инвесторы предпочтут уйти в доллары, чтобы снизить риски по сырьевым валютам.

Цена нефти демонстрирует стабилизацию на азиатских торгах, но скорее всего, она снизится во время американской сессии, полагает аналитик.

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В июне эксперты, опрошенные «Лентой.ру» предсказали ослабление рубля во второй половине 2017 года. В апреле министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей. При сохранении текущих нефтяных котировок стоимость доллара составит 62 рубля.