Официальный евро еще подрос

Официальный курс евро, установленный Банком России на 23 июня, вырос на 35 копеек до 67,15 рублей. Доллар при этом стоит 60,15 рубля (плюс 15 копеек). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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На Московской бирже единая европейская валюта в 12:50 мск торговалась около отметки 66,83 рубля (прибавила 54 копейки), американская — 59,82 рубля (минус 48 копеек). Нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась в цене на 0,78 процента.

Ранее, 21 июня, биржевой курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года.

Снижение курса российской валюты до 60 рублей за доллар связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года, отметили в Райффайзенбанке.