Доллар поднялся выше 60 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:35 мск курс американской валюты вырос на 53 копейки, до 60,14 рубля, а единой европейской — на 51 копейку, до 66,92 рубля. Российская валюта продолжает падение вслед за снижением цен на нефть. Стоимость сырья марки Brent с поставкой в августе упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0,87 процента и составила 45,62 доллара за баррель.

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В ближайшие дни цена на нефть может опуститься до 42-43 долларов за баррель, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На этом фоне российский рынок акций продолжит снижение, индекс РТС в среду, 21 июня, может упасть в пределах одного процента, отмечает он. «Негатива добавляет и то, что в среду вступает в силу решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России», — пишет Антонов.

20 июня курс евро на Московской бирже поднялся до 66 рублей впервые с декабря 2016 года. Доллар вырос выше 59 рублей — это максимальное значение с марта этого года.

15 июня глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявлял, что решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки снизит приток капитала на российский рынок и приведет к постепенному ослаблению рубля.