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Благословенные санкции

Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 июня, а 21 июня ЕС продлил уже имеющиеся ограничения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани», а аналитики финансовой корпорации Citi предсказали скорый конец «рублевого рая». И рубль действительно ослаб, опустившись к минимуму за четыре месяца. Между тем принятые Вашингтоном меры бьют по отдельным персоналиям, но в целом для страны они скорее полезны, считают эксперты, так как ускоряют процесс модернизации экономики.

Заграница не поможет

Большая часть санкций, подготовленных в США, по сути представляют собой законодательное закрепление антироссийских мер, введенных еще при Бараке Обаме. В обновленные черные списки добавлены 19 фамилий и 19 организаций, якобы причастных к «действиям России на Украине». Кроме того, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса.

С другой стороны, закрепление санкций в законе (он называется «Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии») означает, что они могут сохраниться на весьма длительный срок. Тут уместно вспомнить историю поправки Джексона — Вэника к закону о торговле, внесенную в 1974 году и отмененную в отношении России только в ноябре 2012 года.

Это значит, что Москве придется жить в условиях ограничений, но, как ни странно, некоторые из них могут оказаться полезными для российской экономики. Появляется хороший стимул освободиться от ничем не оправданной зависимости от импорта. До сих пор Россия спокойно поставляла за границу сырье, предпочитая завозить потребительские товары из-за рубежа; теперь же, особенно в условиях постепенного снижения значимости энергоресурсов, волей-неволей придется развивать собственное производство.

Российские контрсанкции, с одной стороны, вызвали недовольство в обществе, с другой — провоцировали появление отечественных производств. «Та часть санкций, против которой активно борется истеблишмент, вообще благотворна для страны, — сказал собеседник «Ленты.ру» в одном из крупнейших банков России. — Персональные санкции экономике в целом не вредят, а борьба с выводом капитала из страны — это то, что уже много лет безуспешно делает государство».

По мнению эксперта, благодаря американским санкциям отечественным коррупционерам гораздо труднее выводить и прятать деньги в офшорах: «Их теперь будут искать не только российские власти, но и иностранные юрисдикции, тем более что офшоры сейчас гораздо более охотно раскрывают информацию о своих резидентах. Теперь сохранность выведенных средств не гарантирована».

В этой ситуации, во-первых, уменьшается объем вывода капитала как таковой, а во-вторых, придется заботиться о гарантиях вложений у себя на родине. До сих пор мантру о создании благоприятного инвестиционного климата пели на каждой экономической конференции, но пока состоятельные россияне могли надеяться на западную правовую систему, заклинание не работало. «Теперь же власти предержащие должны задуматься над тем, как создать условия, чтобы свои авуары (активы — прим. «Ленты.ру») надежно сохранить», — уверен эксперт.

Таким образом, антироссийские меры оказались одним из эффективных стимулов для построения экономики, опирающейся на собственный капитал и производство. Но влияние зарубежных ограничений этим не заканчивается.

Гадание на рынке

Новости о расширении антироссийских мер оказали влияние и на валютный рынок, ведь под санкции подпадают операции в долларах. А значит, когда они начнут действовать, спрос на валюту вырастет, что и обусловит нынешнее укрепление курса доллара и евро относительно рубля. Игроки на биржах готовятся к неприятностям.

Однако нынешний рост американской валюты может быстро свернуться, считает директор аналитического департамента компании «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов: «Он прекратится, как только рынок осознает, что будет, если евразийский рынок покрыть региональной валютой, а в расчетах вместо долларов использовать рубли».

Эксперт склонен объяснять наблюдаемый рост курса доллара сочетанием новостей о подорожании базовой потребительской корзины и о покупках Минфином валюты в резервы.

Неплохие условия для покупки доллара, по мнению аналитика, складываются до конца налогового периода. «Вряд ли крупные компании, переводя налоговые выплаты в рубли, будут ждать выгодного курса. Экспорт сельхозпродукции развивается, а урожай будет не самый значительный, — отмечает он. — Тем более что инфляция только начинает ускоряться».

В целом «Golden Hills-КапиталЪ АМ» не ожидает резкого изменения курса рубля. «Мы считаем, что любое чрезмерное укрепление рубля может успешно стерилизоваться крупными участниками рынка», — сказал Крылов. Согласно его прогнозу, доллар стремится к уровню 63 рублей, при этом вполне целесообразно ожидать традиционного августовского взлета курса американской валюты.

Сила в газе

Если реакция на новые санкции фондового и валютного рынков и имела место, то это скорее спекуляция на страхах, считает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. «Меры, принятые администрацией США против экономики России в ближайшее время не окажут вообще никакого влияния, но могут угрожать ей в будущем», — пояснил он. Санкции Обамы, став законом, превратились в практически вечные, то есть отменить их будет крайне сложно, а вот новые расширенные ограничения предусмотрены потенциально, хотя пока не активированы.

В этом случае у России могут возникнуть реальные проблемы, причем даже не столько со стороны Соединенных Штатов, сколько со стороны их торговых партнеров, которые формально не присоединились к санкционному режиму в отношении Москвы. Так, к примеру, торговый оборот Китая с США составляет около 600 миллиардов долларов в год, а с Россией — 18 миллиардов. В том, каким образом компании из таких мощных в экономическом отношении стран будут работать с РФ, заключена потенциальная угроза, отмечает эксперт.

Тем не менее, полагает Хестанов, в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать реальных мер, которые болезненно ударят по российской экономике. «Единственная эффективная контрмера, которую может применить Москва, — прекращение поставок газа. И на Западе это понимают», — пояснил он. Если замену российской нефти можно подыскать (например, в арабских странах), то газ пока заменить нечем.

Такое положение, по мнению Хестанова, гарантировано как минимум до 20-х годов. Это значит, что у России есть запас времени на модернизацию экономики.

Григорий Коган

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