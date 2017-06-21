Банк России резко поднял курсы доллара и евро

Официальный курс евро, установленный Банком России на 22 июня, составляет 66,80 рубля. Он поднят на 1,48 рубля. Доллар при этом оценен в 60 рублей (плюс 1,42 рубля), свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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Биржевой курс единой европейской валюты к 14:10 мск упал на четыре копейки (по сравнению с закрытием предыдущей сессии) до отметки 66,38 рубля. Американская валюта потеряла восемь копеек и опустилась до 59,54 рубля.

21 июня в ходе торгов на Московской бирже, курс доллара поднялся выше 60 рублей. Это максимальное значение с февраля текущего года.

Ранее, 20 июня, аналитики Citi сообщили, что расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая».