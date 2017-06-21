Рублю предрекли падение в третьем квартале

Снижение курса российской валюты до 60 рублей за доллар связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года. Об этом в среду, 21 июня, пишет аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Падение российской валюты до уровня 60 рублей за доллар полностью согласуется с динамикой цен на нефть Brent, которая подешевела до 45,7 доллара за баррель. При этом рублевая цена сырья почти не изменилась и составляет 2720-2760 рублей за бочку, отмечает Мурашов. Но справедливое значение цены на нефть — 3200 рублей, считает аналитик.

«Таким образом, в сравнении с нефтью рубль продолжает выглядеть сильным, что формирует потенциал для его дальнейшего ослабления, которое мы ожидаем лишь ближе к концу третьего квартала, когда произойдет отток валютной ликвидности с локального рынка и ее текущий избыток сократится», — полагает он.

В 14:35 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,15 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 45,95 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 43,49 доллара за баррель. Ранее 21 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года.

20 июня аналитики Citi сообщили, что расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая».