Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев

Мировые цены на нефть упали до минимума семи месяцев из-за роста поставок нескольких ведущих экспортеров сырья. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В 18:00 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,84 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 45,57 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 43,03 доллара за баррель. Котировки обеих марок снизились примерно на 15 процентов с конца мая, когда члены ОПЕК и другие производители, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.

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Поставки нефти странами ОПЕК в мае вновь выросли из-за Ливии и Нигерии, которые освобождены от выполнения соглашения, сообщает Reuters. Добыча в Ливии выросла до 885 тысяч баррелей в сутки. Нигерия также наращивает производство сырья, ее экспорт в августе достигнет 226 тысяч баррелей в день. Собеседники агентства считают, что котировки снижаются из-за увеличения экспорта из Нигерии и роста добычи в Ливии.

На фоне падения стоимости нефти курс евро на Московской бирже поднялся до 66 рублей впервые с декабря 2016 года. Доллар вырос выше 59 рублей, и это максимальное значение с марта этого года.

По данным аналитической компании Joint Organization Data Initiative, Россия в апреле обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти.