Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия в апреле обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Joint Organization Data Initiative (JODI).

В апреле Россия добывала в среднем 10,347 миллиона баррелей сырья в день, в Саудовской Аравии — 9,946 миллиона баррелей. При этом Москва снизила объем производства в апреле по сравнению с мартом на 0,22 процента, Эр-Рияд — увеличил на 0,5 процента, отмечает JODI.

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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в апреле в месячном выражении снизился на 3,1 процента, до семи миллионов баррелей в сутки. Данные по поставкам из России JODI не указывает.

Второй по величине производитель нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — Ирак — сократил производство в апреле на 0,8 процента, до 4,531 миллиона баррелей ежедневно. Иран в апреле снизил добычу на 0,7 процента, до 3,862 миллиона баррелей в сутки.

По данным JODI, Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти еще в январе 2017 года, тогда Эр-Рияд производил 9,748 миллиона баррелей в день, Москва — 10,512 миллиона баррелей.

13 июня газета The Wall Street Journal писала о том, что Саудовская Аравия сократит июльские поставки нефти в США до 850 тысяч баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1988 года.

В мае ОПЕК и независимые производители нефти, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. Некоторые аналитики прогнозируют, что это решение приведет к росту производства сланцевой нефти в США, где количество буровых установок постоянно увеличивается.