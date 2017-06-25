Силуанов отчитался о росте инвестиций в капитал России

Инвестиции в основной капитал России в мае выросли на 3,2 процента. Об этом в воскресенье, 25 июня, в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста», — сказал он.

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2 июня президент России Владимир Путин заявил, что приток прямых иностранных инвестиций в Россию в первом квартале составил семь миллиардов долларов, что является лучшим показателем за последние три года. «В целом инвестиции в первом квартале выросли на 2,3 процента», — отметил глава государства.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для того, чтобы экономика России вышла на темпы роста в три процента, ежегодный объем дополнительных инвестиций должен составить пять триллионов рублей.