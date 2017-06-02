Путин рассказал о новом подъеме в экономике России

В экономике России началась новая фаза подъема, приток инвестиций превышает рост ВВП. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, российский ВВП растет третий квартал подряд. По предварительным данным, в апреле его прирост составил 1,4 процента. «Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса», — сказал президент в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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При этом, приток прямых иностранных инвестиций в экономику в первом квартале составил семь миллиардов долларов, что является лучшим показателем за последние три года, указал Путин. «В целом, инвестиции в первом квартале выросли на 2,3 процента. Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Это еще одно свидетельство того, о чем я уже говорил. Экономика вступает в новую фазу роста, формируется слово для ее будущего развития», — отметил глава государства.

Эти позитивные тенденции нужно поддержать и ускорить, чтобы на рубеже 2020 года выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых, подчеркнул Путин.

Ранее 2 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россию в ближайшие два года ждут непростые времена, а расходы бюджета можно будет увеличивать только после 2019 года.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, экономическая ситуация в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП России в 2017 году на два процента.

17 мая Росстат сообщил, что ВВП России в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 процента.