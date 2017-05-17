Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале

ВВП России в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 процента. Об этом в среду сообщил Росстат.

В конце апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП России в январе-марте составит 0,4 процента в годовом выражении с очисткой от календарного фактора.

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В середине месяца Банк России ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

В апреле эксперты НИУ ВШЭ заявили, что в начале 2017 года экономика России после короткого оживления вновь оказалась в стагнации. «Последствия рецессии 2015-2016 годов еще не преодолены, а модель устойчивого долгосрочного роста также пока не сформировалась», — считают они.

По целевому прогнозу в 2018 году экономика России увеличится на 1,7 процента, в 2019 году — на 2,5 процента. Согласно базовому сценарию, темпы роста будут меньше — 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.

В 2016 года спад ВВП России составил 0,2 процента, в 2015 году экономика сократилась на 3,7 процента.