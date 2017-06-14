Орешкин обнаружил российскую экономику в «уникальной точке»

Экономика России находится в «уникальной точке» — без структурных дисбалансов и перегревов, а в перспективе ее ожидает длительный период роста. Об этом в среду, 14 июня, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что Россия пережила два непростых года, связанных с адаптацией к снижению мировых цен на нефть. «Сейчас у нашей экономики на самом деле очень уникальная точка. Если прогнозировать ее структуру, прогнозировать состояние рынков, то можно отметить, что ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается», — сказал Орешкин.
Главы Минэкономразвития отметил, что ожидает длительный период роста российской экономики. «Тот фундамент изменений последних двух лет [в экономике], который создан, очень прочный», — подчеркнул он на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что в отечественной экономике началась новая фаза подъема, приток инвестиций превышает рост ВВП.