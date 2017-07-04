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«Инвестклимат у нас ниже нуля»

Почему из России бегут миллиарды долларов

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Зарубежные инвесторы вывели из российских активов более 1,6 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за последние три с половиной года. При этом другие развивающиеся рынки, напротив, привлекают деньги. Что именно не нравится иностранным инвесторам в России, «Ленте.ру» рассказали эксперты фондового рынка.

Обойдемся без них

По данным Банка России, за пять месяцев текущего года чистый вывоз капитала из страны достиг 22,4 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период показатель составил 10,3 миллиарда долларов. В то же время за неделю, закончившуюся 28 июня, объем средств, выведенных из фондов, инвестирующих в российские акции, превысил 83 миллиона долларов. При этом фонды, вкладывающие в другие развивающиеся рынки, привлекли почти 1,9 миллиарда долларов, а за четыре месяца — почти 28 миллиардов долларов, притом что с российского рынка ценных бумаг ушло более 1,6 миллиарда долларов.

Владислав Кочетков, генеральный директор компании «Финам», которая занимается инвестициями на отечественном фондовом рынке, считает, что беспокоиться из-за ухода нерезидентов не стоит. «Речь идет о спекулятивном капитале, который играл не столь большую роль в реальном секторе экономики. Это связано прежде всего с повышением процентной ставки ФРС США и снижением ключевой ставки Банка России, что существенно сократило возможности заработка на керри-трейд (операциях, основанных на займах средств в долларах по низким ставкам и размещению их в рублях по высоким — прим. «Ленты.ру»)». Именно возможности для керри-трейда стимулировали приток капитала в Россию в прежние годы, считает эксперт. Кроме того, по его мнению, вывод капитала связан с ужесточением внешнеполитической риторики, что, безусловно, сказывается на поведении ряда инвесторов. «Процентов на 80 это чисто спекулятивный отток», — убежден он.

В то же время глава «Финама» оценивает роль нерезидентов на российском фондовом рынке как существенную. По его данным, до половины объема торгов по-прежнему приходится на иностранцев. «Зависимость от них есть, хотя после присоединения Крыма она заметно снижается. Сейчас растет роль внутреннего инвестора», — отмечает финансист.

Кочетков убежден, что рублевые активы еще недооценены, поэтому в долгосрочной перспективе они будут интересны инвесторам, хотя в краткосрочной перспективе несут риски: прежде всего это нестабильность на сырьевом рынке, которая влияет и на курс рубля и на состояние бюджета, а также возможное ужесточение антироссийских санкций.

Климат ниже нуля

Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган также не видит трагедии в оттоке капитала, отмечая, что при нынешнем инвестиционном климате в России этот процесс вполне естественный: «Когда были большие притоки в Россию по керри-трейдингу, никто же не удивлялся — все говорили, что так и должно быть. Пока такая высокая ключевая ставка ЦБ, флуктуации будут носить недраматический характер. Рубль по-прежнему для керри-трейдеров будет оставаться привлекательным». По его оценке, инвестиционный климат в России сейчас находится на уровне «ниже нуля», а собственность плохо защищена.

Коган полагает, что сейчас на российском рынке запущены процессы, ослабляющие рубль. Во-первых, национальная валюта должна падать как из-за снижения цен на нефть, так и из-за сезонных факторов. «Когда нефть валилась, рубль бодренько держался. Но мы же понимаем, что это было не вполне правильно. Вот он теперь и отыгрывает [рост]. Думаю, что отток капитала будет продолжаться. А с чего бы должен быть приток? Разве у нас изменился инвестклимат? Появилось уважение к частной собственности и институтам? Экономика стала расти? Весь наш рост экономики — это плюс-минус статистические данные», — рассуждает эксперт.

Чисто арифметически

Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывший зампред Банка России Константин Корищенко видит в данных по оттоку капитала исключительно техническую сторону. Все зависит от подсчета. В зависимости от изменения стоимости акций могут получаться самые разные данные, а показатель в 1,6 миллиарда долларов — это уж и подавно в пределах изменений котировок. Что же касается данных ЦБ, которые говорят об утекших из страны 22,4 миллиарда долларов, это объясняется чисто технически.

Как отметил Корищенко, в условиях плавающего курса и отсутствия валютных интервенций получается, что если сальдо текущего счета растет, то отток капитала увеличивается. «Ни к какой политике, инвестиционному климату и тому подобному это прямого отношения не имеет. Тут чистая арифметика, — объясняет он. — Скажем, вы продали нефть на 10 миллиардов долларов и, чтобы заплатить налоги, продали кому-то часть своей выручки. Когда этот "кто-то" был ЦБ — росли золотовалютные резервы. А когда ЦБ эту валюту не покупает — остатки на счетах коммерческих банков растут, они технически учитываются как отток капитала. А всевозможные "теории заговора" несостоятельны».

При этом сочетание оттока капитала в количественном выражении и ослабления рубля свидетельствует о том, что у внутренних агентов возникло больше желания покупать иностранную валюту, чем полгода назад. На курс рубля влияет не только цена на нефть, состояние платежного баланса и инвестиционного климата, но и уже упомянутый керри-трейд. А он зависит от ожиданий по изменениям процентных ставок в России и в США.

«Если идет сигнал из Америки, что ставка вверх, а из России — что ставка вниз, то для керри-трейда это хорошо, но только до тех пор, пока можно вовремя выйти с рынка, не дожидаясь, когда ситуация начнет резко меняться. Тут как в управлении яхтой: чтобы повернуть, надо начать выполнять маневр сильно заранее. Вот и в нынешней ситуации керри-трейдеры начали постепенно выводить средства, оценивая тенденции в изменении ставок», — заключил Корищенко.

Григорий Коган

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