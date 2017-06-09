За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов

С января по май чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2016 года показатель составил 10,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

«В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств. Прочие секторы, привлекая средства в экономику, напротив, обеспечивали чистый ввоз капитала», — сказано в сообщении регулятора.

При этом с января по май 2017 года положительное сальдо счета текущих операций России составило 27 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го показатель вырос в 1,7 раза. «Основным фактором такой положительной динамики стало укрепление профицита торгового баланса вследствие опережающего роста экспорта в условиях улучшения конъюнктуры мирового рынка топливно-энергетических товаров», — пояснили в ЦБ.

По итогам 2016 года чистый отток капитала из России сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов. В 2015 году ЦБ оценил чистый вывоз капитала в 57,5 миллиарда долларов.