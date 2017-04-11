Отток капитала из России удвоился

Чистый отток капитала из России в первом квартале нынешнего года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 15,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

Такой объем вывоза капитала сложился в основном за счет банковских операций по наращиванию иностранных активов, отмечает ЦБ. «В то же время прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», — говорится в комментарии на сайте регулятора.

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10 апреля замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что отток капитала в нынешнем году прогнозируется на прошлогоднем уровне — около 1-1,5 процента ВВП.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.

Согласно расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.