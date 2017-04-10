В Минфине рассчитали приток капитала при сохранении текущего курса рубля

Чистый приток капитала в Россию в 2017 году может превысить 20 миллиардов долларов при сохранении курса рубля примерно на текущем уровне. Но в Минфине считают, что этот сценарий вряд ли реализуется. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил замглавы ведомства Владимир Колычев, сообщает «Интерфакс».

«Мы думаем, что такой уровень притока, который текущий курс рубля подразумевает, вряд ли сохранится», — отметил Колычев.

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Скорее всего, отток капитала в нынешнем году будет на прошлогоднем уровне — около 1-1,5 процента ВВП, полагает замминистра.

На Московской бирже доллар к 18:00 мск поднялся на 45 копеек, до 57,29 рубля. Евро также подрос на три копейки, до 60,73 рубля. Нефть Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется на уровне 55,78 доллара за баррель, что на 0,57 процента выше предыдущего закрытия.

6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.