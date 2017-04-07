Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть

Реальный эффективный курс рубля (курс к корзине валют основных торговых партнеров России) в первом квартале 2017 года вырос на 33,2 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщается в материалах Банка России. По отношению к предыдущему кварталу рост составил 9,2 процента.

Реальный курс рубля к доллару в первом квартале 2017 года в годовом выражении показал рост на 29,1 процента, а к евро - на 35 процентов. Номинальный курс вырос на 26,8 и 31,5 процента соответственно.

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6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.

Курс рубля в России является плавающим и не привязанным к каким-либо иностранным валютам. Решение о выпуске рубля в свободное плавание было принято ЦБ в декабре 2014 года, когда был отменен валютный коридор. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.