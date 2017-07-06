Минэкономразвития обвинило холодную погоду в росте безработицы в России

Минэкономразвития России назвало холодную погоду основной причиной роста безработицы в мае. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в четверг, 6 июля.
Из-за непогоды снизились темпы роста занятости в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, отмечается в материалах министерства.
Но благодаря низким температурам ВВП, очищенный от сезонных факторов, увеличился в мае по сравнению с апрелем на 0,4 процента. Поддержку оказали рост производства электроэнергии, добыча природного газа и угля.
28 июня Минэкономразвития сообщило, что экономический рост в России в мае ускорился до 3,1 процента в годовом выражении. В январе — мае ВВП вырос на 1,3 процента.
По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,1 процента.