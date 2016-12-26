Расходы ВЭБа на спасение «дочек» составили 100 миллиардов рублей

В 2016 году Внешэкономбанк (ВЭБ) потратил 100 миллиардов рублей на докапитализацию дочерних структур госкорпорации, поскольку весной существовали финансовые проблемы у лизингового подразделения, а также угроза «сваливания в штопор» банка «Глобэкс» и Связь-банка. Об этом заявил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, сообщает Rambler News Service.

Он добавил, что оценка нехватки ликвидности ВЭБа в начале года составляла 400 миллиардов рублей, а к лету возросла до 600 миллиардов.

Из 100 миллиардов предоставленных государством рублей банк потратил 75 миллиардов на спасение программ лизинга. Еще 25 миллиардов ушли на банки. Кроме того, госкорпорация погашала внешний долг, составлявший около 210 миллиардов рублей.

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Глава ВЭБа Сергей Горьков, в свою очередь, признал, что для нового менеджмента ситуация в некоторых дочерних предприятиях госкорпорации оказалась сюрпризом.

«Нам приходилось принимать нестандартные решения, чтобы банки не свалились — был шанс, что они в штопор свалятся», — сказал он.

С необходимостью докапитализации ВЭБ столкнулся два года назад. Его потребности в дополнительном капитале оценили в 1,1 триллиона рублей до 2020 года. Это объяснялось планами правительства использовать ВЭБ для финансирования масштабных проектов уровня Сочи-2014.

26 февраля председателем госкорпорации Внешэкономбанк был назначен зампред правления Сбербанка Горьков. На этом посту он сменил Владимира Дмитриева, занимавшего должность последние 19 лет и освобожденного от нее указом президента России.