ВЭБ предсказал себе 130 миллиардов рублей убытков

Внешэкономбанк по итогам года может получить убыток примерно на 130 миллиардов рублей. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.

«АДР (американские депозитарные расписки — прим. «Ленты.ру») «Газпрома» принесли минус 118 миллиардов… Еще минус 20 миллиардов рублей — это докапитализация банка "Глобэкс" и "Связь-банк"», — пояснил он. При этом, по словам топ-менеджера, этот результат оказался «лучше, чем прогнозировался».

Горьков напомнил, что в начале года новая команда планировала убыток в размере 200 миллиардов рублей. На начало года объем активов ВЭБа составлял 2,3 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона рублей были отнесены к плохим долгам.

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По итогам 2015 года группа ВЭБ получила 14,9 миллиарда рублей чистой прибыли против убытка годом ранее в размере 249,7 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев 2016 года чистый убыток составил 86,2 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35 процентов.

С необходимостью докапитализации ВЭБ столкнулся два года назад. Его потребности в дополнительном капитале оценили в 1,1 триллиона рублей до 2020 года. Это объяснялось планами правительства использовать ВЭБ для финансирования масштабных проектов уровня Сочи-2014.

Новое руководство госкорпорации было назначено зимой текущего года. Сергей Горьков, ранее занимавший должность зампреда правления Сбербанка, возглавил Внешэкономбанк 26 февраля. Он сменил Владимира Дмитриева, занимавшего должность последние 19 лет и освобожденного от нее указом президента России.