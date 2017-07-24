СМИ сообщили о проблемах у госбанка из-за ситуации вокруг «Югры»

Ситуация вокруг банка «Югра» негативно сказывается на оценке финансового положения других активов владельца финансовой организации Алексея Хотина. Банкам-кредиторам его компаний придется создавать дополнительные резервы. Наиболее сложная ситуация у «Глобэкса» (почти полностью принадлежит ВЭБу), объем кредитов которого структурам Хотина превышает 20 миллиардов рублей, что больше, чем весь капитал банка. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

«Сейчас обсуждается очень значительный объем резервов по кредитам структурам Алексея Хотина, хотя кредиты пока обслуживаются»,— уточнил один из них. В ВЭБе отказались от комментариев, в «Глобэксе» не ответили на запрос газеты.

Причина, по которой может потребоваться существенное доформирование резервов по работающим ссудам,— ситуация вокруг банка «Югра», в который ЦБ ввел временную администрацию.

При этом у «Глобэкса» возможности по формированию резервов ограниченны. «Согласно международной отчетности за 2016 год, объем кредитов “Глобэкса” компаниям в сфере недвижимости равен 26,1 миллиарда рублей, — указывает аналитик АКРА Александр Проклов. — Безусловно, необходимость досоздания значительных резервов по крупнейшим кредитам окажет очень существенное давление на капитал. Чтобы не нарушить норматив достаточности собственного капитала Н1.2, банк может себе позволить потерять около семи миллиардов рублей капитала».

ВЭБ в прошлом году уже докапитализировал «Глобэкс» на 30 миллиардов рублей для формирования резервов на покрытие проблемных кредитов, в основном также связанных с недвижимостью. «Усугубляет ситуацию и тот факт, что после плановых проверок ЦБ прошло два года и до конца года в банк должна прийти новая проверка, — говорит один из собеседников издания. — После любой проверки ЦБ банку предписывается доначисление резервов, а в данном случае есть опасения, что объем может быть очень значительным».

