ЦБ приступил к санации Бинбанка и «Рост банка»

Центробанк объявил о начале санации Бинбанка и «Рост банка», сообщает регулятор.

Банк России выступит в качестве основного инвестора кредитных организаций с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), отмечается в сообщении.

В Бинбанк и «Рост банк» назначены временные администрации. В их состав вошли сотрудники ЦБ и ФКБС. При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

Бинбанк и «Рост банк», а также другие банки группы — «Бинбанк диджитал» и «Уралприватбанк» — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.

20 сентября Бинбанк сообщил, что председателем совета директоров кредитной организации стал ее собственник — бизнесмен Михаил Шишханов. При поддержке ЦБ он займется финансовым оздоровлением Бинбанка и Рост-банка.

Бинбанк — одна из крупнейших финансовых организаций России, входит в топ-15 банков по размеру активов. Работает с 1993 года.