Банк России обяжет все финансовые организации раскрывать владельцев

Центробанк обяжет все финансовые организации раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Об этом во вторник, 12 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас это делают только банки, но с 2018 года данными придется делиться владельцам негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и микрофинансовых организаций. «Правда, пока практика раскрытия такой информации показывает, что при желании реальные собственники все равно остаются в тени до самого отзыва лицензии, а ЦБ ни разу не сообщал о санкциях к тем, кто игнорировал требование или выполнял его формально», — отмечает издание.

Инициатива направлена на защиту интересов клиентов и инвесторов, отмечают эксперты. Требование ЦБ во много является формальным — большинство клиентов не будет внимательно изучать схему бенефициаров, отмечает управляющий партнер Национального рейтингового агентства Павел Самиев. «Однако все равно у пользователей будет понимание, что они имеют дело с конкретными людьми и компаниями, а не безликими офшорами», — подчеркивает он.

4 сентября Банк России объявил о создании дополнительного механизма экстренного предоставления ликвидности банкам. Кредитные организации смогут обратиться за ней в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов ЦБ. Деньги будут предоставляться в рублях на срок не более 90 календарных дней.

В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило, что совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.