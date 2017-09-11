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«Основной задачей было уничтожение банка»

Экс-глава «Югры» раскрыл причины конфликта с ЦБ

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В конце октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ЦБ о признании «Югры» банкротом. Сама «Югра» требует признать действия регулятора (отзыв лицензии и введение временной администрации) незаконными. Бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, как происходило взаимодействие с ЦБ накануне отзыва лицензии, почему регулятор отверг все планы по спасению кредитной организации, а также о том, почему ситуация с банком напоминает рейдерский захват из лихих 90-х.

О претензиях ЦБ

«Лента.ру»: Алексей Геннадьевич, что на самом деле произошло с банком? Какие претензии предъявлял ЦБ к «Югре»? Что вы можете сказать обо всех обвинениях в адрес банка?

Нефедов: Как только банк «Югра» вошел в топ-100 банков России, к нам сразу же были назначены кураторы от Центробанка. Они получили возможность следить за деятельностью банка в круглосуточном режиме. Более того, сотрудникам регулятора были выделены отдельные кабинеты для работы. Каждый выдаваемый кредит сразу же был виден кураторам банка. Последние два года в банке физически постоянно присутствовали сотрудники от ЦБ и АСВ, иногда их количество доходило до 40 человек. За последний год проверки ЦБ в общей сложности заняли полгода. Они проверяли на наличие забалансовых вкладов, несоответствия реестра вкладчиков, были ли «тайные» вкладчики. Никаких нарушений в нашей деятельности не обнаружено.

Возникает вопрос, как при таком усиленном наблюдении за деятельностью банка внезапно могли возникнуть проблемы? Все нормативы ликвидности и достаточности капитала были существенно выше предельных значений, установленных Банком России. Ни баланс, ни отчет о прибылях и убытках, ни другая официальная отчетность «Югры» в течение двух последних лет не дают оснований для вывода о «финансовых трудностях», которые якобы внезапно возникли у банка, по мнению представителей Банка России. Замечаний к выполнению предписаний и соблюдению нормативов к нам не предъявлялось.

Почему в работающий банк была введена временная администрация, мне сложно сказать. Я не могу объяснить и понять причины фактического уничтожения одного из крупнейших банков России менее чем за месяц.

Сколько предписаний «Югра» получила от ЦБ за последние два года? Регулятор делал банку замечания по поводу каких-либо нормативов?

Хочу обратить внимание на то, что на протяжении последних лет претензий у регулятора не было. Было огромное количество предписаний о создании резервов. Причем размер предписаний только рос. В прошлом году по выданным кредитам были созданы достаточно большие резервы. В этом году, по мнению регулятора, эти кредиты внезапно стали плохими, хотя они обслуживаются, а залоговое обеспечение по ним только росло. Для справки, только за последний год размер залогов по кредитному портфелю вырос на 88 миллиардов рублей и составил более 270 миллиардов.

Если говорить о последних предписаниях, то в мае, июне и июле этого года мы последовательно получили три требования о создании допрезервов. Самое последнее было получено 6 июля поздно вечером, срок исполнения этого предписания — а там было требование о создании резервов более чем на 13 миллиардов рублей — был вообще катастрофически мал: до 15 часов 7 июля мы должны были отчитаться. И банк выполнил это предписание, однако спустя два дня вводится временная администрация, которая фактически уничтожила «Югру». Это было самое настоящее «убийство».

Всего за последние два года банк получил порядка 18 предписаний на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Мы все их выполнили в полном объеме. Сам размер кредитного портфеля по состоянию на 10 июля, на дату входа временной администрации АСВ, составлял порядка 270 миллиардов рублей. На 1 июля объем резервов составил 33 процента от портфеля кредитов при достаточно высоком уровне обеспеченности — более 82 процентов. Это необоснованные суммы, тем более что практически все кредиты в банке нормально обслуживаются. Согласитесь, этот показатель существенно выше среднерыночных. Это может говорить о чрезмерно жестком отношении регулятора к кредитам в «Югре».

Обсуждали ли руководители банка будущее «Югры» с ЦБ накануне ввода временной администрации?

Мы неоднократно просили организовать встречу с руководством главного управления ЦБ по ЦФО, руководством департамента банковского надзора и Банка России в целом для обсуждения дорожной карты, однако никто со стороны регулятора не посчитал нужным встретиться и обсудить ситуацию.

Только за последний год мы направили 10 писем с просьбой разъяснить те или иные положения Банка России и их применение в текущем положении. На многие из этих писем регулятор не ответил, несмотря на правило «30 дней».

Велось ли какое-либо обсуждение показателей «Югры» с временной администрацией? Требовали ли они от экс-руководителей какие-либо документы, уточнения?

Нет, никакого обсуждения показателей «Югры» с руководством и собственниками банка не было. Временная администрация АСВ и ЦБ также не запрашивала никаких документов, из этого можно сделать вывод, что данные по показателям особо не интересовали временных управленцев, основной задачей которых стало полное уничтожение банка. Сейчас ЦБ продолжает уничтожать банк. Более того, «Югру» не объявили банкротом, судебное заседание будет только в конце октября. Все происходит по сценариям грамотных рейдерских захватов из 90-х. Жесткий заход в банк, отстранение действующего руководства от управления, создание огромных резервов — искусственное создание убытков, приведших капитал к минусовому значению, и, как следствие, отзыв лицензии по формальным критериям. Ничто не останавливает этих людей — ни протест Генеральной прокуратуры, ни оспаривание неправомерных действий в суде. Сотрудники временной администрации ЦБ спешно начали вывозить имущество банка в регионах (мебель, оргтехнику, банкоматы), остановило их только обращение руководителей местных филиалов банка в правоохранительные органы. 90 процентов сотрудников банка отправлены в простой с оплатой 40 процентов от их ежемесячного дохода и последующим увольнением. По Трудовому кодексу временный простой считается временем работы с правом сотрудника не находиться на рабочем месте, но распоряжением временной администрации работникам банка уже заблокировали доступ. Разрушение банка руками временной администрации продолжается. Все делается для того, чтобы не было возможности восстановить «Югру» даже при положительном решении суда по нашему иску.

О дыре в капитале

Банк России заявил о наличии в капитале «Югры» дыры в размере 33 миллиарда рублей. Откуда появился минус в капитале, раз вы утверждаете, что банк был финансово устойчивым?

Напомню, что до введения временной администрации капитал «Югры» составлял 33 миллиарда рублей. Эти данные можно найти как в первичных документах бухгалтерского учета, так и в отчете независимой оценочной организации.

Спустя две недели «работы» назначенцев АСВ обнаружилась дыра размером 7 миллиардов рублей. За первые три дня они перевели часть средств на резервы и сделали переоценку стоимости недвижимости, находящейся в залоге. В результате капитал банка достиг отрицательного значения в минус 4,3 миллиарда рублей, что уже могло стать основанием для отзыва лицензии. Однако этот минус был, видимо, не столь серьезен для банка такого размера, поэтому накануне 27 июля появились новые приказы Дмитрия Онегина о создании резервов и переоценке активов. Таким образом положительный капитал банка был переоценен буквально за две недели в сторону отрицательной величины и составил минус 7 миллиардов рублей. Более того, в начале августа, уже после отзыва у банка лицензии, временная администрация вновь начислила активы разоренному банку, на сегодняшний день дыра в капитале банка равна 32 миллиардам рублей.

Откуда могла образоваться такая дыра, если регулятор фактически круглосуточно мониторил деятельность банка на протяжении последних лет?

Только путем осуществления рейдерских действий. Все эти операции были сделаны задним числом, без предоставления первичной документации, в нарушении всех бухгалтерских правил, путем давления на сотрудников банка. В случае отказа исполнять приказы Онегин угрожал бухгалтеру банка применением санкций по службе. Разве Онегин не знал, что его незаконные действия могут привлечь к административной или уголовной ответственности?

О сомнительных схемах

Согласны ли вы с утверждением ЦБ, что бизнес-модель «Югры» была связана с финансированием проектов, связанных с бенефициарами банка? Если говорить о кредитовании связанных и не связанных с бенефициарами юридических лиц, какой процент кредитов, по вашим данным, был выдан компаниям, не связанным с владельцами банка?

Миноритарный акционер банка входил в незначительный контроль заемщиков. Такая практика довольно распространена и не является нарушением требований ЦБ. Контроль заемщиков позволял акционеру следить за соблюдением всех финансовых обязательств перед банком.

Есть ли у Банка России основания говорить, что схемы пополнения капитала «Югры» были непрозрачными и сомнительными?

Собственник банка в 2016-2017 годах внес в капитал порядка 948 миллионов долларов США, которые были в 2014-2016 годах отражены на балансе банка в качестве субординированных депозитов.

Что касается попыток регулятора назвать докапитализацию фиктивной, хочу напомнить, что в капитале банка нет ни одного рубля, который мы внесли без письменного согласия регулятора. На все средства, включенные в капитал, мы давали развернутые пояснения ЦБ, и после этого мегарегулятор давал согласие на включение этих средств в капитал. Так было при новой эмиссии и в рамках субординированных депозитов.

О планах спасения

Сообщалось, что вы успели направить регулятору более 20 планов по спасению банков. Чем они различались? На какой срок были рассчитаны?

За последний год было всего два плана восстановления финансовой устойчивости банка «Югра». Заявлять о том, что мы предоставили 20 планов и они все не удовлетворяли требованиям, по крайней мере, некорректно.

Первый план был предоставлен ЦБ в августе 2016 года. Банк России принял его в сентябре 2016 года, ход его выполнения неоднократно рассматривался на совещаниях в главном управлении Банка России по ЦФО, о чем говорят протоколы совещаний. Начиная с октября 2016 года «Югра» ежемесячно направляла письменный отчет, в феврале 2017 года был направлен итоговый отчет о выполнении плана, который был принят без замечаний. Документ содержал все требования регулятора, в том числе ежемесячное начисление резервов в соответствии с видением рабочей группы главной инспекции Банка России (по итогам периода это составило свыше 76 миллиардов рублей), ежемесячное внесение дополнительного залогового обеспечения на общую сумму 88 миллиардов рублей, увеличение капитала банка. Регулятор задавал вопросы, делал несколько замечаний по представленному плану, но концептуально он не менялся.

Весной 2017 года на одном из совещаний у регулятора нам было сказано, что первый план не был утвержден ЦБ. Согласитесь, это нонсенс — кураторы Банка России ежемесячно требуют его исполнения, а после того как все требования нами выполнены, регулятор отказывается от того, что принял его.

Следующий план был передан в ЦБ в мае этого года. Он предусматривал существенное сокращение некачественных, по мнению ЦБ, кредитов и одновременное уменьшение объемов средств вкладчиков в банке «Югра» на сумму 77 миллиардов рублей. Мы планировали продать часть активов, получить дополнительные дивиденды за два года и направить в общей сумме порядка 79 миллиардов рублей на погашение этих кредитов.

В этих двух планах мы указывали регулятору о намерении существенно увеличить работу с юрлицами. Однако в конце прошлого года нас исключили из списка банков, аккредитованных для предоставления гарантий по 44 и 223 ФЗ. Но этим регулятор не ограничился. Через некоторое время нам запретили кредитование любых текущих клиентов. Согласно нашим расчетам, развитие именно этих операций должно было дать серьезный приток клиентской базы.

Тот план, который предоставил основной акционер банка накануне отзыва лицензии, не удовлетворил требованиям Центробанка. Действительно ли там содержались предложения, которые противоречили законодательству или было уже предвзятое отношение к банку?

Топ-менеджмент банка совместно с акционерами и с привлечением независимой аудиторской организации подготовил и передал в Банк России план финансового оздоровления «Югры». Насколько я помню, документ был передан 27 июля примерно в 13 часов.

Менее чем через сутки было принято решение об отзыве лицензии. Учитывая, что объем плана с приложениями превышает 120 страниц, можно позавидовать профессионализму экспертов Банка России, которые «очень внимательно изучили этот план».

Параметры плана мероприятий и по срокам возврата средств, и по процентной ставке превосходят решения, которые Банк России принимал в 2015-2016 годах, санируя проблемные банки без оглядки на законы. Не говоря уже о том, что в данных санациях процент возврата бюджетных средств по факту не превышал 14-15 процентов, а акционеры банка «Югра» предлагали полный возврат средств как государству, так и всем клиентам, включая так называемых «превыщенцев».

О борьбе с ЦБ

Как вы в целом относитесь к политике по отзыву лицензий или санированию? Какой подход, на ваш взгляд, нужен к проблемным банкам?

Я не сторонник радикальных мер вообще, если это не касается любых преступных действий. Большинство банков готовы менять концепцию в соответствии с рекомендациями Центробанка, но они должны быть четко озвучены и обозначены регулятором каждому конкретному банку. Должна быть составлена дорожная карта с каждым банком с непосредственным консультированием со стороны ЦБ, подчеркиваю, консультированием, а не «отмахиванием» — это не годится или так неправильно. Сам регулятор утверждает, что он должен консультировать банки, однако по факту этого не происходит.

На какой результат вы рассчитываете по итогам судебных разбирательств с регулятором?

На справедливое, беспристрастное и независимое решение арбитража. Банк был финансово устойчивым до ввода временной администрации и объявления моратория. Соблюдались все нормативы, выполнялись все платежи, проблем с наличностью и средствами на счетах также не было. У нас осталось много вопросов к регулятору, и я надеюсь, что мы сможем добиться ответов на них, в том числе через суд.

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