Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:26, 10 июня 2026Россия

Стали известны сроки начала ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Ремонтные работы на дагестанском газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром, 10 июня. Об этом информирует правительство Республики Дагестан в мессенджере «Макс».

«Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток», — сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, работы по восстановлению могут занять до трех суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

В то же время информация о якобы подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед не соответствует действительности. Сообщения опроверг глава Кизилюрта Саид Маматханов.

Одному человеку понадобилась медицинская помощь после взрывов на магистральном газопроводе в Кизилюрте Республики Дагестан, он получил отравление в процессе съемки пожара. Мужчину направили в Кизилюртовскую ЦРБ, где он находится под наблюдением врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы». Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Запад обвинили в стремлении «уничтожить еще одно поколение украинцев»

    В Британии заявили об ударе по Украине после решения Евросоюза

    Россиян предупредили об опасности секса в жару

    Режим беспилотной опасности впервые с начала СВО ввели в Омской области

    Собянин сообщил об уничтожении более 40 БПЛА на подлете к Москве

    Россиянам назвали норму потребления воды в жару

    Психиатр подсказала действенные способы пережить расставание с партнером

    В Германии создадут новый боевой самолет после провала европейского истребителя FCAS

    МВФ после выборов одобрил выделение Армении средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok