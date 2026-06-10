В Дагестане опровергли сообщения о подрыве магистрального газопровода

Маматханов опроверг сообщения о подрыве магистрального газопровода

Информация о якобы подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед не соответствует действительности. Сообщения опроверг глава Кизилюрта Саид Маматханов в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных слухов. Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой», — написал Маматханов.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

Позднее ГУ МЧС России по республике Дагестан сообщило, что пострадавших в результате взрывов нет.