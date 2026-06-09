Появилась информация о пострадавших в результате взрывов на газопроводе в Дагестане

В результате взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане пострадавших нет

В результате взрывов, произошедших на магистральном газопроводе возле поселка Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в своем канале в мессенджере «Макс».

«В настоящее время факельное горение ликвидировано. По предварительной информации, газопровод на участке с 718-го по 661-й километр перекрыт. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что три взрыва на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа. Происшествие сняли на видео.