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22:28, 9 июня 2026Россия

Появилась информация о пострадавших в результате взрывов на газопроводе в Дагестане

В результате взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Руслан Алибеков / РИА Новости

В результате взрывов, произошедших на магистральном газопроводе возле поселка Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в своем канале в мессенджере «Макс».

«В настоящее время факельное горение ликвидировано. По предварительной информации, газопровод на участке с 718-го по 661-й километр перекрыт. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что три взрыва на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа. Происшествие сняли на видео.

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