Названа возможная причина взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане

Взрывы на газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа

Новости Кизилюртовского района / Telegram

Три взрыва на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа. Такую возможную причину случившегося назвал источник РИА Новости в городских экстренных службах.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа, — указал собеседник агентства.

По данным местных властей, из-за пожара жителей нескольких населенных пунктов экстренно эвакуировали.

«В течение 10 минут после обнаружения пожара были эвакуированы жители села Бавтугай — около 150 человек, села Нижний Чирюрт — 250 хозяйств, а также села Гельбах — 60 хозяйств», — заявили в районной администрации.

В главном управлении МЧС России по Республике Дагестан ранее раскрыли подробности инцидента.