Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 9 июня 2026Россия

Названа возможная причина взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане

Взрывы на газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Новости Кизилюртовского района / Telegram

Три взрыва на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте могли произойти из-за утечки газа. Такую возможную причину случившегося назвал источник РИА Новости в городских экстренных службах.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа, — указал собеседник агентства.

По данным местных властей, из-за пожара жителей нескольких населенных пунктов экстренно эвакуировали.

«В течение 10 минут после обнаружения пожара были эвакуированы жители села Бавтугай — около 150 человек, села Нижний Чирюрт — 250 хозяйств, а также села Гельбах — 60 хозяйств», — заявили в районной администрации.

В главном управлении МЧС России по Республике Дагестан ранее раскрыли подробности инцидента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Живущие рядом с местом ЧП в Дагестане начали возвращаться в дома

    Первые секунды взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане попали на видео

    Появилась информация о пострадавших в результате взрывов на газопроводе в Дагестане

    Россиянка устроила зловонную свалку с крысами и тараканами в квартире и подъезде

    Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

    Названа возможная причина взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане

    Мадьяр сделал жесткое заявление об Украине

    На Западе заявили об опасениях Зеленского и ЕС из-за мира с Россией

    Российский город частично превратился в болото из-за аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok