В МЧС раскрыли подробности о взрывах на магистральном газопроводе в российском городе

МЧС: На магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва

На магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте произошли три взрыва. Подробности о происшествии раскрыли в МЧС.

По данным ведомства, первые сообщения о взрыве газовой трубы со вспышкой стали поступать в 19:45. Всего, по предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров.

К ликвидации происшествия привлекли 25 человек и 7 единиц техники.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно ранее во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.