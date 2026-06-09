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20:44, 9 июня 2026Россия

В МЧС раскрыли подробности о взрывах на магистральном газопроводе в российском городе

МЧС: На магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте произошли три взрыва. Подробности о происшествии раскрыли в МЧС.

По данным ведомства, первые сообщения о взрыве газовой трубы со вспышкой стали поступать в 19:45. Всего, по предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров.

К ликвидации происшествия привлекли 25 человек и 7 единиц техники.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно ранее во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

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