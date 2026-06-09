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23:26, 9 июня 2026Россия

Человек отравился после взрывов на газопроводе в Дагестане

Человек отравился после взрывов на магистральном газопроводе в Кизилюрте, он снимал пожар
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одному человеку понадобилась медицинская помощь после взрывов на магистральном газопроводе в Кизилюрте Республики Дагестан, он получил отравление в процессе съемки пожара. Такие данные приводит региональный минздрав, сообщает ТАСС.

«Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения. Легкое отравление без угрозы жизни», — уточнили в ведомстве.

Мужчину направили в Кизилюртовскую ЦРБ, где он находится под наблюдением врачей.

Ранее была названа возможная причина взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане. Отмечается, что из-за начавшегося пожара местные власти экстренно эвакуировали жителей из ближайших населенных пунктов.

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