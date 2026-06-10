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06:01, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили сделать обязательной сдачу спермы для военных

Член ОП Колотовкина: Необходимо сделать обязательной сдачу спермы для военных
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Mikheev / Shutterstock / Fotodom

В России нужно сделать сдачу спермы обязательной для военнослужащих и курсантов военных училищ. Это может изменить демографическую ситуацию в стране, заявила в беседе с «Лентой.ру» член Общественной палаты России (ОП) Екатерина Колотовкина.

«Ребята, которые подписывают контракт или поступают в военное училище, должны сдавать биоматериал в обязательном порядке. (...) Потому что наш генофонд просто исчезает. В военных училищах проверяют и психическое, и физическое здоровье — эти ребята могли бы быть классными донорами», — сказала Колотовкина, подчеркнув, что здоровье доноров, которые сейчас за деньги сдают биоматериал, как правило, никто не проверяет.

Заведующий отделением репродукции медцентра «Генезис» Константин Боярский объяснил, что главной целью заморозки спермы военных является сохранение для мужчины возможности иметь детей в случае тяжелого ранения. Специалист назвал реалистичной идею сбора спермы военнослужащих в России.

Если люди думают о будущем и заранее замораживают сперму, это можно только приветствовать. Процедура очень простая и не требует больших организационных затрат

Константин Боярскийзаведующий отделением репродукции медцентра «Генезис»
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После начала специальной военной операции (СВО) в частных клиниках России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы. Значительный рост спроса на подобные процедуры зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

В мае 2023 года доктор экономических Николай Атанов предложил замораживать сперму участников СВО. Он заявил, что государству необходимо создать генетический фонд, при котором будет функционировать банк хранения спермы участников СВО. Депутат Госдумы Нина Останина тогда сравнила эту инициативу с опытами по клонированию. Впоследствии стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе создадут банк спермы для бездетных бойцов СВО.

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