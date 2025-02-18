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11:50, 18 февраля 2025Россия

На фоне СВО в России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы

В частных клиниках России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shutterstock / Fotodom

В частных клиниках России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы. В некоторых медицинских учреждениях зафиксирован двукратный рост, пишет «Коммерсант».

По данным издания, популярность таких услуг у россиян — особенно среди мужчин — начала расти около трех лет назад на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, когда военнослужащие задумались об отложенном отцовстве.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Курской области, жители атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного региона в 2024 году стали замораживать свой биоматериал вдвое чаще. Так, в крупнейшей клинике региона за год провели 31 процедуру по криоконсервация спермы и семь заморозок яйцеклеток.

Значительный рост спроса на подобные процедуры также зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает издание.

Ранее в Общественной палате России предложили создать банк спермы бойцов СВО. Идея заключалась в том, чтобы российские военнослужащие сдавали сперму во время отпусков или на базе военных учреждений, а затем, в случае, если они не вернутся с фронта, их жены могли воспроизвести потомство.

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