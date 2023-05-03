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11:32, 3 мая 2023Россия

В России предложили замораживать сперму участников СВО

Ученый из Бурятии предложил замораживать сперму участников СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Сперму участников специальной военной операции (СВО) предложили замораживать для минимизации демографических потерь. Такую идею выдвинул доктор экономических наук, профессор Бурятского государственного университета Николай Атанов в статье для «МК Бурятия».

По убеждению ученого, государству необходимо создать генетический фонд, при котором будет функционировать банк хранения спермы участников СВО. Образцы биоматериала, по задумке Атанова, будут собирать у всех желающих до отправки в зону боевых действий. Профессор отметил, что документ о взятии спермы, принятой на хранение в банк, должен быть передан родственникам бойца — в случае его гибели они смогут принять решение о воспроизводстве его потомков.

По мнению Атанова, все сопутствующие процессу расходы — от забора спермы до вступления потомков погибшего во взрослую жизнь — должно взять на себя государство. При этом ученый подчеркнул, что детей бойцов необходимо обучать в специализированных учебных заведениях с последующим трудоустройством на госслужбу.

Ранее сообщалось, что жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего в зоне спецоперации. Перед отправкой на СВО он успел заморозить и сдать на хранение свой биоматериал.

После объявления частичной мобилизации в России владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму. В октябре 2022 года портал E1 сообщал, что популярность такой услуги в Екатеринбурге возросла в десятки раз.

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Варвара Родикова
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