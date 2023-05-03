В России предложили замораживать сперму участников СВО

Ученый из Бурятии предложил замораживать сперму участников СВО

Сперму участников специальной военной операции (СВО) предложили замораживать для минимизации демографических потерь. Такую идею выдвинул доктор экономических наук, профессор Бурятского государственного университета Николай Атанов в статье для «МК Бурятия».

По убеждению ученого, государству необходимо создать генетический фонд, при котором будет функционировать банк хранения спермы участников СВО. Образцы биоматериала, по задумке Атанова, будут собирать у всех желающих до отправки в зону боевых действий. Профессор отметил, что документ о взятии спермы, принятой на хранение в банк, должен быть передан родственникам бойца — в случае его гибели они смогут принять решение о воспроизводстве его потомков.

По мнению Атанова, все сопутствующие процессу расходы — от забора спермы до вступления потомков погибшего во взрослую жизнь — должно взять на себя государство. При этом ученый подчеркнул, что детей бойцов необходимо обучать в специализированных учебных заведениях с последующим трудоустройством на госслужбу.

Ранее сообщалось, что жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего в зоне спецоперации. Перед отправкой на СВО он успел заморозить и сдать на хранение свой биоматериал.

После объявления частичной мобилизации в России владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму. В октябре 2022 года портал E1 сообщал, что популярность такой услуги в Екатеринбурге возросла в десятки раз.