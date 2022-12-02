Россиянка решила забеременеть от погибшего на спецоперации мужа

Жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего на СВО

Жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом пишет портал E1.

Городская администрация подтвердила, что мужчина погиб 12 ноября во время обстрела в Макеевке, в зоне спецоперации он провел меньше месяца. Перед отправкой на СВО он успел заморозить и сдать на хранение свой биоматериал.

«Он говорил: давай я вернусь, а ты с животом меня встречай. Я бы очень хотела, чтобы у меня все получилось и у нас родился ребенок», — сказала женщина.

Она объяснила, что ее муж был сиротой и поэтому никогда не служил в армии. В 2014 году он хотел поехать в зону боевых действий, но получил отказ. После объявления спецоперации он еще раз пришел в военкомат и после повторного отказа вступил в казачество, чтобы отправиться воевать в качестве добровольца.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму. По данным портала E1, популярность такой услуги в Екатеринбурге возросла в десятки раз.

