Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 2 декабря 2022Россия

Россиянка решила забеременеть от погибшего на спецоперации мужа

Жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего на СВО

Фото: Shutterstock

Жительница Красноуфимска решила забеременеть с помощью ЭКО от мужа, погибшего в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом пишет портал E1.

Городская администрация подтвердила, что мужчина погиб 12 ноября во время обстрела в Макеевке, в зоне спецоперации он провел меньше месяца. Перед отправкой на СВО он успел заморозить и сдать на хранение свой биоматериал.

«Он говорил: давай я вернусь, а ты с животом меня встречай. Я бы очень хотела, чтобы у меня все получилось и у нас родился ребенок», — сказала женщина.

Она объяснила, что ее муж был сиротой и поэтому никогда не служил в армии. В 2014 году он хотел поехать в зону боевых действий, но получил отказ. После объявления спецоперации он еще раз пришел в военкомат и после повторного отказа вступил в казачество, чтобы отправиться воевать в качестве добровольца.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму. По данным портала E1, популярность такой услуги в Екатеринбурге возросла в десятки раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей
Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности
Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях
Путин оценил российские военные комплексы
Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk
В США предложили пожить в бывшей школе
СБУ вновь нашла пророссийскую литературу в православных церквях Украины
Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.