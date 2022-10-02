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Россиянам после объявления мобилизации предложили бесплатно заморозить сперму

«Фонтанка»: клиника в Екатеринбурге предложила мужчинам бесплатно заморозить сперму
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму после объявления частичной мобилизации в России. Об этом «Фонтанке» сообщил заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы Санкт-Петербурга Андрей Иванов.

Как рассказал врач, его друг Игорь Портнов, владеющий частной клиникой в Екатеринбурге в начале частичной мобилизации «широко объявил» о бесплатном предоставлении услуги по заморозке спермы. «Заморозка спермы — сверхпримитивное действо, расходники — копеечные», — добавил Иванов.

По его словам, после объявления частичной мобилизации увеличилось число обращений в клиники Петербурга от людей, убывающих на фронт, а также от мужчин, уезжающих из России.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Марина Совина
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