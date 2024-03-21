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12:32, 21 марта 2024Россия

В российском регионе создадут банк спермы бойцов СВО

URA.ru: в ХМАО создадут банк спермы для бездетных бойцов спецоперации

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) создадут банк спермы для бездетных бойцов специальной военной операции (СВО). Об этой инициативе рассказала на заседании окружной думы омбудсмен российского региона Наталья Стребкова, передает URA.ru.

Она разъяснила, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих. Стребкова заверила, что инициатива уже оформлена, в аппарате омбудсмена Югры ее готовят к запуску на федеральных площадках. Уполномоченная призвала поддержать проект депутатов окружной думы.

В свою очередь, президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биометериала военнослужащих уже работает в регионе.

Ранее сообщалось, что в Красноярске лишенный выплат за увечье боец СВО был вынужден встать за кассу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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