Боец СВО с наградами и фантомными болями оказался вынужден встать за кассу

В Красноярске лишенный выплат за увечье вагнеровец был вынужден встать за кассу

В Красноярске участвовавший в специальной военной операции (СВО) боец «Вагнер» с боевыми наградами был вынужден встать за кассу. О своей жизни после возвращения домой бывший сотрудник ЧВК рассказал журналистам сетевого издания «Красноярск Онлайн».

В зоне боевых действий мужчина обморозил ноги, из-за чего ему удалили части стоп. После лечения в госпитале ЧВК россиянин вернулся в Красноярск.

По возвращении домой горожанин попытался связаться с ЧВК для получения положенной ему выплаты за увечье. «В конце концов мне там сказали, что обморожение не является боевым ранением, а из-за небоевого ранения нет выплаты», — пояснил он. С помощью властей региона бывшему вагнеровцу удалось получить права и оформить инвалидность.

Сейчас мужчина не может долгое время находиться в стоячем положении. Помимо этого, участника СВО мучают фантомные боли. Он снимает комнату в коммунальной квартире и работает кассиром в супермаркете.

Ранее на Кубани дочь участвовавшего в спецоперации вагнеровца привезли на кладбище и показали могилу отца. Родственники мужчины ничего не знали о его судьбе до тех пор, пока с ними не связались сотрудники ЧВК. Детям бойца передали его награды и положенные им выплаты.