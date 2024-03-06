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12:48, 6 марта 2024Россия

Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

На Кубани детям вернувшегося с СВО вагнеровца показали могилу отца

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Краснодарском крае детям не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) сотрудника «Вагнера» показали могилу отца. До этого родственники мужчины не могли получить никаких данных о его судьбе, сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Ушедший на СВО мужчина не оставил никаких сведений о родственниках и был похоронен на кладбище ЧВК. После того как сотрудники «Вагнера» выяснили, что у мужчины есть дети, ставшие сиротами после смерти отца, наследство бойца решили передать им.

Опекунов и старшую дочь бойца пригласили в часовню «Вагнера» в Горячем Ключе. Там девочке рассказали, кем был ее отец. Мужчина «героически сражался (...) за страну, защищая нас, Вас. Он у Вас герой», сказал девочке сотрудник ЧВК. Дочери вагнеровца передали награды отца и страховые выплаты.

Ранее жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина посетила кладбище бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Самарской области. Она показала ряды черных обелисков с именами бойцов, которые напоминают «зубы дракона» — элементы линии обороны, которую российские военнослужащие возвели в зоне СВО.

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      Алан Босиков
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