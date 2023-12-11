Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

Жена российского генерала Колотовкина побывала на кладбище ЧВК «Вагнер»

Жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина посетила кладбище бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Самарской области. Соответствующие фото она показала в Telegram.

На снимках виден черный обелиск перед входом на территорию кладбища, к которому приставлены фотографии основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. На другом кадре видны установленные рядами монументы в виде черных пирамид.

Пирамиды — это так называемые «зубы дракона», поясняет сетевое издание 63.ru. Во время спецоперации российские бойцы использовали «зубы дракона» для возведения оборонительных рубежей на ряде участков линии боевого соприкосновения.

По данным 63.ru, жена российского генерала посетила кладбище у села Николаевка. Именно на нем летом с могил вагнеровцев демонтировали кресты. Позже стало известно, что вместо крестов на кладбище планируют установить ряды пирамид, напоминающих «зубы дракона».