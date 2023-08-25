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15:45, 25 августа 2023Россия

В российском регионе могилы вагнеровцев закатают в бетон

В Самарской области могилы вагнеровцев закатают в бетон
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Волжском районе Самарской области могилы вагнеровцев закатают в бетон в ходе реконструкции захоронения. Об этом сообщает сетевое издание 63.ru.

На снятых на кладбище фотографиях видно сложенные штабелем кресты, которые прежде были установлены над могилами бойцов ЧВК. Рядом с крестами лежат сваленные в кучу венки в виде российских триколоров.

По словам местных жителей, на кладбище уже работает тяжелая техника. Ее пригнали к месту захоронения вагнеровцев для переустройства кладбища, утверждает автор материала. После того как кладбище забетонируют, над каждой могилой установят черную пирамиду вместо креста.

23 августа, вероятно, погиб основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, а также еще девять человек, находившихся на борту бизнес-джета Embraer. Также в самолете находился командир вагнеровцев Дмитрий Уткин. Соболезнования родным жертв авиакатастрофы выразил президент России Владимир Путин.

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    Алан Босиков
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