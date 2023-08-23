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23:17, 23 августа 2023Россия

Погиб Евгений Пригожин

Росавиация: Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин погиб при крушении бизнес-джета в Тверской области. Согласно сообщению Росавиации, бизнесмен числился среди пассажиров упавшего самолета.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета были найдены все десять тел.

Следствие рассматривает несколько версий причин крушения самолета в Тверской области, среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

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